KSV Hohenlimburg ringt sich zum Sieg gegen Atlas Bielefeld

Hohenlimburg De Hohenlimburger Ringer fahren auswärts wichtige Punkte im Kampf um die Finalrunde ein.

In einem mit Spannung erwarteten Landesliga-Kampf setzte sich die Ringer des KSV Hohenlimburg auswärts gegen ASV Atlas Bielefeld I mit einem Endergebnis von 24:16 durch. Trotz neu integrierter Topringer in den Reihen der Bielefelder und mehreren Ausfällen aufseiten der Hohenlimburger, zeigte der KSV, dass er in der Landesliga weiterhin eine feste Größe ist.

Der Kampf begann vielversprechend: Ramazan Osmanov zeigte im 57kg-Gewichtsklasse Griechisch-Römisch Stil seine Überlegenheit am Boden und siegte technisch überlegen, was dem KSV frühzeitig eine 4:0-Führung einbrachte. Altmeister Abdurrahman Sekmen im Schwergewicht hielt trotz einer Platzwunde am Kopf den Kampf gegen den Bielefelder Routinier Alex Zilke knapp, was zum Zwischenstand von 4:2 führte.

Im Leichtgewicht bewies Abdurrahim Sekmen Kampfgeist und drehte einen spannenden Kampf drei Sekunden vor Schluss mit einer Zwei-Punkte-Wertung, was die Führung auf 5:2 erhöhte. Eine kampflose Niederlage in der 59kg-Frauenklasse brachte Bielefeld kurzzeitig in Front (5:6), bevor Ahmet Sekmen im 98kg-Griechisch-Römisch Stil mit einem 16:0-Sieg die Führung zurück an den KSV gab.

Server Osmanov und Timm Heide bauten mit ihren überzeugenden Siegen den Vorsprung für Hohenlimburg aus, während Timur Terkhoev und Denni Terkhoev gegen ihre ukrainischen Kontrahenten Punkte liegen ließen.

In der 75kg-Griechisch-Römisch Klasse stellte Leon Chentsov durch eine taktisch kluge Niederlage den Mannschaftserfolg sicher.

