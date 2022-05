Hemer: Polizei fahndet nach Kabeldieben und Steinewerfern

Der Polizei in Hemer ermittelt nach zwei Vorfällen vom Wochenende.

Hemer. Nach zwei Vorfällen in Hemer ermittelt die Polizei: Im Ihmerter Tal wurden Kabel gestohlen, an der Europaschule warf jemand Steine gegen Fenster.

Nach zwei Vorfällen in Hemer hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, wie sie am Dienstag berichtet: Zum einen haben Kabeldiebe zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an der Altenaer Straße zugegriffen. Sie entwendeten etwa 150 Kilo Kabelreste, die auf einem Betriebsgelände lagerten. Das Unternehmen erstattete Anzeige.

Zum anderen wurde ebenfalls am Wochenende eine Fensterscheibe der Europaschule durch Steinwürfe beschädigt. In diesem Fall erstattete die Stadt eine Anzeige.

