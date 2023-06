Harzer Hexentrail: Nabu Osterode hat eine Projektidee

Der Nabu Osterode möchte sein Losglück ausprobieren und in der Lostrommel beim Harzer Hexentrail landen. Dafür muss er ein Startteam von seinem Blühwiesenprojekt überzeugen.

Osterode/Wulften Die Hexentrail-Teams unterstützen mit ihrer Teilnahme Vereine. Der Nabu Osterode möchte Teilnehmer für eine Blühwiese begeistern.

Harzer-Hexentrail-Teams unterstützen mit ihrer Teilnahme an der Lauf- und Wanderveranstaltung gemeinnützige Organisationen. Welche? Das wird nach dem Zielschluss am Samstag, 2. September, gegen 21 Uhr ausgelost. Welche Vereine in den Lostopf kommen, entscheiden die Teams. Denn jedes darf einen Vorschlag machen.

Der Harz Kurier bietet gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit, den Sportlerinnen und Sportlern und der Öffentlichkeit ihre aktuellen Projekte vorzustellen - und diese Chance nutzt der Nabu Osterode.

Hexentrail logo Foto: HK / Osterode

Wie heißt der Verein und woher kommt er?

Der Nabu Osterode besteht seit 1982 und hat seinen Sitz in Osterode, Abgunst 1.

Was sind die Aufgaben des Vereins?

Mit seinen Projekten unterstützt der Nabu Osterode den Natur- und Umweltschutz im gesamten Altkreis Osterode.

Wie groß ist der Verein?

Der Verein hat etwa 1500 Mitglieder.

Um was für ein Projekt geht es?

Der Verein will ein neu erworbenes 2,5 Hektar großes Grundstück in der Gemarkung Wulften in eine Feucht- und Blühwiese umwandeln - mit Erhalt des kleinen Wäldchens und der darauf befindlichen kleinen Streuobstwiese. Das Wäldchen soll gepfflegt werden und Schlehengebüsch soll sich nicht weiter ausbreiten. Außerdem soll ein Tümpel als Laichgewässer für Amphibien wie den Kammmolch freigestellt werden.

Wer profitiert davon?

Von der neu entstehenden, artenreichen Blühwiese, dem vorhandenen Schlehengebüsch, der kleinen Streuobstwiese und dem kleinen Wäldchen wird die Insektenfauna profitieren, maßgeblich Wildbienen, Schmetterlinge und Heuschrecken. Weitere Nutznießer sind Vögel. Auch der Feldhase, dessen Junge Deckung finden, wird hier einen Lebensraum finden. Die Amphibien können sich in dem kleinen Tümpel fortpflanzen. Hier plant der Verein Kontakt zu Life Bovar aufzunehmen. Letztendlich soll der Mensch Profiteur einer intakten Natur sein.

Gemeinnützige Organisationen, die Projektvorschläge für die Harzer-Hexentrail-Teams haben, können ihre Antworten auf die fünf Fragen mit einem Foto an redaktion-harzkurier@funkemedien.de schicken, Betreff: Hexentrail-Projektvorschlag.

Die Teams haben bis Montag, 31. Juli, Zeit, ihre Vorschläge für die Lostrommel mit einer E-Mail an wendt@osterode.de einzureichen.

Diese Vereinsprojekte hoffen darauf, beim Harzer Hexentrail im Lostopf zu landen:

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles