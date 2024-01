Hängepartie um Lukas Klostermanns Vertrag geht weiter

EN-Südkreis Lukas Klostermann hat eine Frist verstreichen lassen. Wätjen steht mit den BVB-Profis auf dem Feld. Oberdorf verpasst Trainingslager.

Die Hängepartie um Lukas Klostermann geht weiter. Der Fußballprofi aus Gevelsberg hat sich nicht wie von seinem Verein RB Leipzig gewünscht bis zum Jahreswechsel entschieden, ob er das vorliegende Vertragsangebot annehmen möchte. Doch ob die Zeit des 27-Jährigen bei den Sachsen wirklich im Sommer zu Ende geht, ist damit noch immer nicht klar. Sein Trainer Marco Rose will laut „Bild“-Zeitung „keine Tendenz daraus erkennen“, dass sich „Klosti“ noch nicht entschieden hat.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Rose glaubt im Gegenteil nach wie vor: „Unsere Chancen stehen gut.“ Wenngleich der Coach zugibt, dass es für Klostermann darum gehe, „ob er mal etwas anderes als Leipzig sehen möchte.“ Gerüchte um mögliche neue Arbeitgeber des Verteidigers gibt es bereits – national wie international. Die „Gazzetta dello Sport“ aus Italien berichtet über ein angebliches Interesse der AC Florenz. Aber auch Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sollen an Klostermann interessiert sein, der nach Yussuf Poulsen der dienstälteste Profi des aktuellen Leipziger Kaders ist.

Wätjen hat Sieg im Testspiel auf dem Fuß

Im letzten Testspiel vor dem Start gegen St. Gallen (1:0) am vergangenen Samstag durfte Klostermann beginnen, allerdings fehlte da auch sein Konkurrent Mohamed Simakan erkrankt. Ob „Klosti“ zum Rückrundenauftakt am kommenden Wochenende gegen Frankfurt wieder starten darf, ist offen.

Kjell Wätjen ist derweil eher noch kein Thema für den Spieltagskader von Borussia Dortmund am kommenden Wochenende. Doch der 17-Jährige durfte mit den Profis das Trainingslager in Marbella absolvieren und kam in den beiden Testspielen gegen AZ Alkmaar (2:2) und Standard Lüttich (3:3) zum Einsatz. Gegen Lüttich hätte er sogar fast den Siegtreffer erzielt. Kurz vor seinem 18. Geburtstag im Februar rückt das Talent aus Gevelsberg damit wieder ein Stück näher an die erste Mannschaft heran.

Die Oberdorfs und Popp noch mitten in der Vorbereitung

Für die anderen Profis aus dem Südkreis geht die Vorbereitung auf die Rückrunde noch ein wenig länger weiter. Für Tim Oberdorf und Fortuna Düsseldorf steht am 21. Januar das erste Rückrundenspiel bei Hertha BSC auf dem Programm. Die deutschen Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf haben sogar noch etwas mehr Zeit, bis es wieder ernst wird. Am 29. Januar geht es für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga weiter.

Derzeit schuftet „Poppi“ im Trainingslager an der Algarve im Süden Portugals für eine erfolgreiche Restrunde. „Obi“ konnte aufgrund einer Erkältung am letzten Wochenende nicht mit im Flieger sitzen. Auch den 2:0-Sieg im Testspiel gegen die TSG Hoffenheim am Dienstag verfolgte sie nur vor dem Fernseher. Mit einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram ließ sie ihre Mitspielerinnen wissen, dass sie ihnen von zu Hause aus die Daumen drückt.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles