Delta-Variante: Blick auf Prozentzahlen reicht nicht aus

Auf welche Werte müssen wir schauen, wenn wir über die Delta-Variante in Deutschland sprechen, um die Situation möglichst realistisch einordnen zu können? „Es geht nicht alleine darum, wie oft wir das Virus finden und wie oft wird das Virus nachgewiesen, sondern wie krank sind Menschen, die sich mit diesem Virus infiziert haben“, so Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, im Hinblick auf die Delta-Variante.

Im Video-Interview geht es um weitere wichtige Faktoren, die bei der Analyse der Situation in Deutschland und NRW betrachtet werden müssen. Außerdem Thema: Müssen Schüler und Schülerinnen auch nach den Sommerferien im Unterricht noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen? Die Themen in der Übersicht:

Zur Einordnung: Seit dem 31. Mai ist Präsenzunterricht in NRW in Städten und Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich.

Wie hat sich der Präsenzunterricht in den Schulen auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt?

Am 5. Juli beginnen in NRW die Sommerferien. Das neue Schuljahr beginnt Mitte August.

Müssen Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte dann weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

Das RKI veröffentlicht in dem „Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland“ regelmäßig Zahlen zu den verschiedenen Varianten.

Also gibt es drei Aspekte: den Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen, die absoluten Neuinfektionszahlen und den Punkt „Gesundheit“?

Sollten wir Reisen in Virusvarianten-Gebiete vermeiden?

Die Tübinger Firma Curevac hat vor einigen Tagen mitgeteilt, dass ihr Impfstoff doch nicht so wirksam sei wie erhofft.

Wie gut wirkt der Impfstoff denn nach aktuellen Daten gegen SARS-CoV-2?

Es gibt neue Studien-Daten (Preprint) zu den „Miximpfungen“, also Astrazeneca als Erst-Impfung und ein mRNA-Impfstoff als Zweit-Impfung.

Was wurde untersucht und zu welchen Ergebnissen ist das Forschungsteam gekommen?

Das komplette Interview gibt es als Podcast Das Corona-Update für NRW. In der aktuellen Folge (Veröffentlichung: 25. Juni) sprechen wir unter anderem noch darüber, wie aussagekräftig Antikörper-Tests sind.

Corona in NRW: Weitere Videointerviews zum Thema finden Sie hier:

