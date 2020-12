Corona und Heiligabend: Gnadenbringende Weihnachtszeit?

Essen. Dieses Weihnachtsfest wird anders: Gläubige dürfen nicht in die Kirche, viele Menschen plagen Sorgen. Wir sollten trotzdem auch dankbar sein.

Sie wissen, liebe Leserin und lieber Leser, vermutlich sofort, aus welchem Lied die Überschrift stammt. „O du fröhliche“. Fröhliche Weihnachtszeit? Das fällt uns nicht sofort ein, wenn wir nach dem passenden Attribut für diesen Advent suchen. Was für ein Jahr! Für alle Menschen hat es eine völlig neue Erfahrung gebracht: die Verletzlichkeit des eigenen Lebens. Für viele hat es Angst um die wirtschaftliche Existenz gebracht. Wie soll einem fröhlich ums Herz sein, wenn man nicht weiß, ob man nach den Feiertagen noch einen sicheren Job hat.

Johannes Daniel Falk hat das Weihnachtslied „O du fröhliche“ geschrieben. Das ist rund 200 Jahre her, und leicht war die Zeit damals sicherlich nicht. Der Liedtexter trug den Beinamen „der Waisenvater“. Falk hatte vier seiner sieben Kinder durch Typhus verloren. Nun wollte er Jungen und Mädchen ein Zuhause geben, die ihre Eltern durch die Seuche verloren hatten. Diesen Kindern widmete er sein Lied und nahm die Melodie eines sizilianischen Volksliedes hinzu.

Dieses Lied wird bei uns in der Christmette immer am Schluss gesungen. Die Orgel dröhnt, und die Menschen singen mit einer solchen Inbrunst, wie es an normalen Sonntagen nicht mehr zu hören ist. Ein sentimentales Lied. Und spätestens dann, und seien die Tage zuvor auch noch so hektisch gewesen, stellt sich bei mir zuverlässig die Weihnachtsstimmung ein. Und manchmal verdrücke ich dann auch schon das erste Tränchen des Abends.

Gottesdienste: Sorge vor Ansteckung verlangt uns schweren Verzicht ab

Heute wird das anders sein. Die Bischöfe, Pfarrer und Pastöre haben entschieden, dass die Gläubigen heute nicht zum Gottesdienst in die Kirche dürfen. Leicht ist ihnen die Aussperrung der Christen sicher nicht gefallen, und sie wirft ja in der Tat auch Fragen auf. Warum dürfen 200 Touristen drei Stunden in einem Urlaubsflieger hocken, aber 70 Menschen in einer dreimal so großen Kirche nicht 45 Minuten beten, Orgelmusik hören und Eucharistie und Abendmahl feiern? Die Frage ist beantwortet. Die Sorge vor Ansteckung treibt alle um und verlangt uns allen auch schweren Verzicht ab. Manchmal auch sehr schweren. Wir müssen Auswege entdecken. Um das Lukas-Evangelium zu lesen und zu hören, braucht es keine Pfarrer.

„Welt ging verloren“, heißt es in dem Weihnachtslied weiter. Nein, verloren sind wir nicht. Diese Pandemie hat ja auch viel Gutes in der Menschheit hervorgekehrt. Noch nie wurde in so kurzer Zeit ein Impfstoff entwickelt, der das Zeug hat, Infektionsketten zu unterbrechen, schwere Erkrankungen zu verhindern, Todesfälle zu verhindern und uns das gewohnte unbeschwerte Leben zurückzubringen. Oft wurde die Pharmaindustrie geschmäht und die Genforschung misstrauisch beäugt. Jetzt sind wir froh, dass am Montag nach Weihnachten die ersten Menschen geimpft werden können. Menschen, die zur „besonders vulnerablen“ Gruppe gehören. Wir haben viele neue Wörter gelernt in diesem Jahr.

Die Menschen schützen, die besonders gefährdet sind

Es geht darum, jetzt die Menschen zu schützen, die besonders gefährdet sind: die Vorerkrankten, die Alten. Daran müssen wir denken, wenn wir unsere Weihnachtsbesuche planen. Es macht wenig Sinn, jetzt eine Großmutter und Großtante nach der anderen aufzusuchen. Wer nacheinander an Heiligabend, am 1. und am 2. Weihnachtstag alles Erlaubte ausnutzt, widerspricht dem Sinn der Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Wir müssen andere Wege finden, uns nah zu sein.

Viele, viele mehr als sonst werden heute Abend einsamer sein als sonst. In diesem Jahr blicken wir intensiver auf jene, die niemanden mehr haben. Dabei gab es diese Einsamkeit schon immer mitten unter uns. Und sie litten seit jeher besonders an jenen Tagen unter ihrer Isolierung, an denen überall die Bilder von fröhlichen Familien gezeigt werden. Das könnte das Positive an dieser so belastenden Zeit sein: dass sie uns den Blick und das Herz öffnet für jene, die es schwerer haben als wir selbst.

In diesem Jahr haben wir viel Hilfsbereitschaft erlebt

„Christ ist geboren“ singen wir in dem Weihnachtslied. Das ist der Anlass dieses Festes. Es geht nicht um Geschenke und Weihnachtsbaumkitsch. Es geht um die Geburt von Gottes Sohn, der unter die Menschen kommt, um sie von den Sünden zu erlösen. Das hört sich für eine wachsende Zahl von Deutschen merkwürdig überholt an. Der Glaube ist aus dem gesellschaftlichen Leben verdrängt worden, viele Menschen suchen anderswo nach Orientierung. Aber die christliche Nächstenliebe ist nicht unmodern geworden. „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.“ Welch ungeheure Wucht hat diese Botschaft. Und um wie vieles wäre unsere Welt besser, wenn alle diesen Auftrag erfüllen könnten.

In diesem Jahr haben wir viel Hilfsbereitschaft erlebt. Menschen haben sich um ihre Nachbarn gekümmert, haben für andere eingekauft, haben sich aufopferungsvoll um Alte und Kranke gekümmert. Dafür können wir dankbar sein, das kann uns glücklich und hoffnungsfroh machen. Und darum können die meisten vermutlich das Fragezeichen in der Überschrift streichen und durch ein Ausrufezeichen ersetzen. „Gnadenbringende Weihnachtszeit!“ Und: „Freu dich, o Christenheit.“ Und alle anderen auch. Frohe Weihnachten!