Umfrage: Corona-Notbremse oder Test-Option?

Iserlohn Welche Maßnahme halten Sie für sinnvoll? Harter Lockdown oder doch Öffnungen mit einem negativen Corona-Schnelltest?

Ab heute gilt für Kreise und Städte mit hohem Infektionsgeschehen die Corona-Notbremse - mit einer Test-Option sind aber Lockerungen erlaubt.

Corona-Umfrage: Notbremse oder Test-Option? Welche Maßnahme halten Sie für sinnvoll? Harter Lockdown Öffnungen mit Test-Pflicht Abstimmen Es wurden bisher 78 Stimmen abgegeben.

Viele Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen wollen die von diesem Montag an geltende Corona-Notbremse umgehen. In zahlreichen Großstädten wie Essen, Dortmund, Duisburg, Herne, Aachen oder Krefeld sollen das Einkaufen mit Termin, der Besuch von Kultureinrichtungen oder kleinere Gruppenaktivitäten auf Sportanlagen weiter möglich bleiben.

Auch für den Märkischen Kreis und damit auch für Iserlohn, Hemer und Letmathe wird diese Option diskutiert. Aktuell gilt hier allerdings der harte Lockdown.