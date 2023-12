Bundesliga: Spiel zwischen Bayern München und Union abgesagt

München. Der Wintereinbruch sorgt nicht nur im Amateurfußball für Absagen: Nun ist auch das erste Bundesliga-Spiel betroffen.

Die Partie des FC Bayern München gegen Union Berlin in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) ist abgesagt worden. Das gab die Münchner Verkehrsgesellschaft am Vormittag bekannt. Grund für die Absage ist ein Wintereinbruch in Süddeutschland, der auch im Großraum München für heftige Schneefälle sorgt. Zuvor hatten die Behörden bereits den Bahnverkehr im Großraum München weiträumig eingestellt. Auch auf den Straßen war der Verkehr teilweise zum Erliegen gekommen. (dpa)

