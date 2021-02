1974: Ein NRZ-Reporter erlebt den Rücktritt von Willy Brandt

Essen/Berlin Als Willy Brandt 1974 vom Kanzleramt zurückgetreten ist, war ein NRZ-Reporter nah dabei. Thorsten Scharnhorst berichtete ausgebiebig über Brandt.

„Willy, wir lieben dich." Herbert Wehner, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, übergibt Willy Brandt einen Strauß roter Rosen. Zum Abschied. Denn der Bundeskanzler hat beschlossen zurückzutreten. Der Grund: Der Mitarbeiter im Kanzleramt Günter Guillaume ist als DDR-Agent enttarnt worden. Der Kanzler also, der durch seine Neue Ostpolitik für eine neue Beziehung zwischen beiden deutschen Staaten gesorgt hat, ausgerechnet der wird auf diese Weise gestürzt?

Kein Wunder, dass Egon Bahr, der engste Mitarbeiter Brandts, in Tränen ausbricht, als er diese Szene im großen Sitzungssaal der SPD-Bundestagsfraktion verfolgt. Mittlerweile weiß man, dass Bahr noch aus anderen Gründen emotional zusammengebrochen ist. Das Wort „Liebe“ aus dem Munde Wehners - das war zu viel für ihn. Schon Monate zuvor - ausgerechnet von Moskau aus - hatte Wehner harsche Kritik an Brandt geübt: „Der Herr badet gerne lau." Damit hatte Wehner auf einen Aspekt hingewiesen, der jetzt auch in der Guillaume-Affäre Bedeutung gewinnt: Brandt und die Frauen. Hatte Guillaume seinem Chef heimlich Frauen zugeführt?

So schildert ein NRZ-Reporter die Szene im Fraktionssaal

Die Szene im Fraktionssaal beobachten auch zwei NRZ-Mitarbeiter, ein eingespieltes Team: Chefreporter Thorsten Scharnhorst und Fotograf Hennes Multhaup. Scharnhorst schildert die Situation im Rückblick so: „Als Brandt an diesem Tag um 12.15 Uhr seinen Platz im Fraktionssaal des Bundestags erreicht, liegen da 50 rote Rosen. Herbert Wehner hat sie dort drapiert. Es sind die Rosen eines Abtrünnigen, wie wir heute wissen. Zum Abschied spielt Onkel Herbert noch einmal den getreuen Eckehard. Brandt wirkt wie in Trance, das Gesicht ausdruckslos. Und dann inszeniert Herbert Wehner seinen großen, geschichtlichen Auftritt. Am ganzen Körper zitternd, vielleicht wirklich verzweifelt über die Lage, bricht es aus ihm heraus. Er brüllt mehr als das er spricht: ,Die sozialdemokratische Partei grüßt Willy Brandt.' In seine Pause prasselt der Beifall der Fraktion. Wehner holt erneut aus mit mächtiger Stimme: ,Wir grüßen in ihm den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei und stehen hinter ihm.'

Scharnhorst weiter: „Wir müssen raus aus dem Saal. Freund Hennes hat als einer der wenigen Fotografen ein Bild vom weinenden Bahr auf dem Film-seine Kollegen hatten sich zu sehr auf den Vorstandstisch konzentriert, dort wodie Rosen liegen und Wehner seine Worte schmettert und Brandt nach vorne starrt. Das Foto von Hennes wird noch oft nachgedruckt, ein Foto, das unter die Flaut geht- selbst abgebrühten Journalisten. Nach 20 Minuten öffnet sich wieder die Tür. Der ehemalige Bundeskanzler hat seiner Fraktion gesagt, was zu erklären war. Wehner lässt uns wissen, die Fraktion habe [dem Rücktritt] einstimmig zugestimmt. Brandt wirkt auf mich, als sei eine schwere Last von ihm abgefallen. Das Gesicht ist entspannter, er lächelt, als er den rostbraunen Mercedes mit dem Kennzeichen BN-PR 882 ohne Stander besteigt. Es ist schon nicht mehr das Kanzlerauto, knapp eine Stunde nachdem er bei Bundespräsident Fleinemann seinen Rücktritt offiziell machte."

Gerüchte um Frauengeschichten haben Brand zugesetzt

Thorsten Scharnhorst hat den Kanzler auch in besseren Zeiten aus nächster Nähe beobachten können. Regelmäßig gehörte er zum Journalistentross, der Brandt bei seinen Touren durch das Land im Sonderzug begleitete. In dieser Nähe hat der Journalist den Politiker, aber auch die Persönlichkeit Willy Brandt intensiv studieren können. Er glaubt nicht an die Frauengeschichten. Tatsächlich haben die Gerüchte aber Brandt zugesetzt. Das kann Scharnhorst bei einer von Brandts letzten Reisen als Kanzler beobachten, auf Helgoland.

Die NRZ-Titelseite am Tag nach dem Rücktritt von Willy Brandt. Foto: NRZ

„Der Kanzler hatte reichlich Rotwein getrunken, und ich, mehr als mir gut getan hätte, etliche Biere und auch manchen lütten Korn gebechert. Am anderen Tag waren alle, die während der Feier zum 1. Mai 1974 im Kursaal von Helgoland mitgehalten hatten, arg verkatert. Willy Brandt setzte auch noch ein politisch-moralischer Kater ziemlich zu. Die Affäre Guillaume machte dem Regierungschef böse zu schaffen [...]. Noch dazu hatte [er] [...] an diesem Vormittag erfahren, dass seine eigenen Sicherheitsleute gegenüber vernehmenden Beamten des Bundeskriminalamtes ausgesagt hatten, jener Günter Guillaume, sein inzwischen inhaftierter persönlicher Referent und bekennender Major der Nationalen Volksarmee, hätte für ihn Liebesabenteuer arrangiert. Sozusagen ein Postillion d'amour im Dienste der Regierungen beider deutscher Staaten.“

Willy Brandt konnte ansteckend lachen

Scharnhorst hält diese Vorwürfe für unglaubwürdig. „Diese hochrangigen Techtelmechtel sollen angeblich vor allem in jenem Sonderzug dem verheirateten Vater von drei Söhnen Vergnügen bereitet haben, in dem der Bonner Kabinettschefin schöner Regelmäßigkeit in die bundesdeutschen Provinzen reiste, um den Bürgern, natürlich auch den Wählern, nahe zu sein. [...] Diese Reisen in die Regionen begleitete ich regelmäßig. Das war auch für Journalisten eine ungewöhnliche, gerngenutzte Gelegenheit dem Staatsmann Brandt nahe zu sein. Dieser hatte, daran gab es keinen Zweifel, neben anderen herausragenden Eigenschaften auch einen Schlag bei Frauen, wie es der Volksmund so treffend zu formulieren pflegt. Der Mann verkörperte nicht nur die erotisch anziehende Macht, sondern hatte auch Charisma, einen herben Charme, einen äußerst innovativen Geist und viel Witz. Brandt konnte ansteckend lachen.“

Der NRZ-Reporter weiter: „Wenn sein Gesicht in viele kleine Falten zerknitterte, und die Augen sich in gelöster Fröhlichkeit zukniffen, dann mussten alle Umstehenden mitlachen. [...] Wenn die Kundgebungen und Verpflichtungen auf den Provinz-Reisen es zuließen, so schaute Willy Brandt schon mal abends bei uns im Speisewagen vorbei. Dann wurde es meist spät, und die Kellner hatten alle Hände voll zu tun, die Flaschen mit dem Weißherbst herbeizuschaffen. Da konnten die Vorräte an Bord schon mal knapp werden, oder völlig erschöpft werden. Wir waren in Süddeutschland unterwegs, Brandt hatte in Hornberg geredet [...]. Irgendwann war der Nachschub an Weißherbst jedenfalls erschöpft. Dem Oberkellner war die Situation der Leere höchst peinlich; der gute Mann hatte allerdings bei aller fürsorglichen Voraussicht mit so ausgeprägtem Durst seiner Gäste nicht rechnen können. Da der Zug wie immer zur Nachtruhe auf einem Nebengleis stand, bot sich Guillaume an, für neuen Wein zu sorgen. So diente sich Guillaume an, immer der gute Geist auf allen Reisen. Es wurde darauf verzichtet. In dieser Nacht, so möchte ich im Nachhinein jede Wette eingehen, war dem Kanzler nur nach absolutem Alleinaufenthalt in seinem Bett zu Mute. Die erreichten Promille hätten sich allen erotischen Versuchungen wiedersetzt. Vermute ich.“

NRZ-Reporter Scharnhorst teilte die Brötchen mit Willy Brandt

Annäherungen an den Kanzler gab es bei diesen Reisen allerdings schon. Wenn denn dem einzelnen Journalisten gelungen ist, eine engere Beziehung zu Brandt aufzubauen. Thorsten Scharnhorst hat dies geschafft: „Ich hatte den Vorzug [...] die Brötchen mit Brandt zu teilen. Diese Morgenstunde war nicht die Stunde, um Witze zu reißen. Da dozierte Willy Brandt mit der rauen, eindringlichen Stimme über Politik und das, was sie bewirken sollte. Mir stand dann nicht der Sinn nach Diskussion. Willy Brandt im kleinen Kreis zuhören zu können, vertiefte das Wissen und bestärkte die Fähigkeit, Politik und deren Untiefen besser zu verstehen. Übrigens hat der von mir bewunderte ,Stern'-Fotograf Stefan Moses ein[en] Frühstück-Schnappschuss vom Kanzler und mir gemacht. Ich sitze da im Hemd und ohne Schlips. Dieses Stück Stoff um den Männerhals verlangte eigentlich die Etikette. Ich mochte dieses überflüssige Halsband weder damals noch heute. Obwohl krawattenfrei war Brandt durchaus freundlich zu mir."

„Komplizierter war es hingegen, wenn sich aus solchen Gesprächen tatsächlich Nachrichten ergaben, die schnell von Scharnhorst an die Redaktion in Essen weitergegeben werden mussten. Doch auch da gab es hilfreiche Geister, wiederum Günter Guillaume: „Machte der Zug wieder Station - dazu musste man den Fahrplan genau im Kopf haben - suchte die gemessen an heutigen Verhältnissen relativ kleine Journalistenschar nach verfügbaren Telefonen. Wer besonders schnell war, erwischte das im Amtszimmer des Bahnhofvorstehers. Rollt ein Kanzler ein, ist auch ein rotbemützter Beamtereilfertig bereit, seine Apparatur von aufdringlichen Reportern missbrauchen zu lassen. Gab’s ein Bahnhofrestaurant, war dieses ebenfalls eine gern besuchte Anlaufstelle. [...]"

Auch nach Brandts Rücktritt bleibt der Kontakt zur NRZ gut

„Einmal geriet ich ziemlich in Bedrängnis. Vor der Abreise war mir entgangen, dass das Farbband meiner Olympia ziemlich [...] löcherig geworden war. Es riss. Verdammtes Pech. Und ich hatte kein Ersatzband im Koffer - wie ich es meist auf längeren Reisen vorsorglich zur Verfügung hatte. Mit der Hand schreiben dauerte zu lange und behinderte auch irgendwie meinen Denkapparat. Das Schreiben auf der Maschine war genauso zur Gewohnheit geworden wie heute die Benutzung des PC. Das Formulieren fällt einfach leichter. Ich trat also auf den Gang des dahin rollenden Wagens und hatte die Hoffnung, von einem der in Nebenabteilen ebenfalls arbeitenden Kollegen Hilfe zu erhalten. Ich traf Guillaume. Der las aus meinem belämmerten Gesicht, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Als ich von meiner Misere berichtete, macht er sofort ein freundliches Angebot: ,lch schau mal im Dienstwagen nach, ob da ein Farbband für Sie zu finden ist.' Er fand eins, reichte es in den nächsten Waggon und war wieder einmal der nette Herr Guillaume. [...] [D]as Verhalten [war] für diesen Mann typisch [...]. Guillaume -immerfür Sie da."

Auch nach Brandts Rücktritt bleibt der Kontakt des SPD-Vorsitzenden zur NRZ gut - regelmäßig ist er zu Hintergrundgesprächen in der Redaktion zu Gast oder lässt sich interviewen. Neben dieser professionellen Seite gibt es aber auch ein vertrautes Verhältnis zwischen Willy Brandt und Dietrich Oppenberg. Schließlich hat Brandt sowohl bei der Eröffnung des Pressehauses - damals noch als Außenminister und Vizekanzler - wie 1971 bei dem 25-jährigen NRZ-Jubiläum die Festrede gehalten.

Für Oppenberg steht Brandt für die positiven Veränderungen, die die Sozialdemokratie in der Bundesrepublik von der Arbeiterpartei hin zur Volkspartei genommen hat, und die es ihm auch jetzt noch möglich macht, diese Partei als politische Heimat betrachten zu können. So schreibt Oppenberg an den vier Jahre älteren Brandt zu dessen 65. Geburtstag 1978: „Uns verbindet [...] die kritische Haltung zur Arbeiterbewegung der Weimarer Zeit. Wir haben nach dem Neubeginnen unserer Partei gedient, der nunmehr nach vielen Jahren der Durchbruch gelungen ist. Daran haben Sie Ihren unauslöschlichen Anteil. Wir wünschen mit Ihnen, daß wir nicht wieder i'n eine unfruchtbare Opposition absinken und brauchen Sie daher in erster Linie."

Die NRZ tritt für die Neue Ostpolitik ein

Hier schreibt Oppenberg zwar nicht direkt als Verleger, sondern als Privatmann. Aber es steht ja ohne Zweifel fest, dass er als Verleger wie auch die Redaktion die sozial-liberale Koalition publizistisch unterstützt haben. Freilich bedeutet publizistische Unterstützung nicht Propaganda - die Journalisten werden nicht zu PR-Leuten. Sozial-liberale Grundsätze aber bilden die Grundlinie, von der aus Jens Feddersen und seine Kollegen die politischen Ereignisse der Zeit in ihren Kommentaren oder Leitartikeln bewerten oderauch kritisieren. Diese Grundhaltung ist nicht per Direktive verordnet worden, sondern spiegelt sich in einer politischen Grundeinstellung wider, die die Redaktionsmitglieder bei allen Unterschieden in einzelnen Sachfragen verbindet.

Die NRZ tritt für die Neue Ostpolitik und eine Reform der westdeutschen Gesellschaft ein. Die Brandt'sche Devise: „Mehr Demokratie wagen“ entspricht dem NRZ-Slogan „Für Menschen, die denken". Die NRZ sieht ihre Leser als aufgeklärte Staatsbürger, die Zeitungslektüre soll sie dabei unterstützen, sich für diesen liberalen Staat einzusetzen. Damit wird die Zeitung auch nicht zum Parteigänger. Jens Feddersen ist zwar auch Mitglied der SPD, aber wie Antje Huber, einst in der Gründungsphase NRZ-Redakteurin, später Ministerin im Kabinett Schmidt, im Rückblick anmerkt, an Ortsvereinsversammlungen oder ähnlichem habe Feddersen natürlich nie teilgenommen. Die Grundhaltung drückt sich wenn überhaupt eher in einer Verbindung zu Personen als zu einer Partei aus: Solche Personen, die das sozial-liberale Profil repräsentieren, sind in diesen Jahren eben Willy Brandt, dann Gustav Heinemann, zu dem als Essener sowieso eine besondere Bindung besteht. Schließlich Walter Scheel, zu dem Feddersen wie Oppenberg auch privat Kontakt halten. Und auf der landespolitischen Ebene zuerst Heinz Kühn und dann besonders intensiv Johannes Rau.

Nachrichten und Kommentare sind streng voneinander zu trennen

Freilich ist diese Grundhaltung auch kein Geheimnis, sie mindert auch nicht die journalistische Qualität: Gilt ja weiterhin der Grundsatz: Nachrichten und Kommentare sind streng voneinander zu trennen. So gehören die führenden Personen der christdemokratischen Opposition auch ganz selbstverständlich in dieser Zeit zu den Gästen im NRZ-Pressehaus: von Rainer Barzel über Helmut Kohl bis zu Franz Josef Strauß. Nach dem Rücktritt von Brandt besteht auch ein guter Kontakt zur Regierung Schmidt. Hilde Purwin kennt den neuen Bundeskanzler schon seit langem.

Zeitweilig wird sogar Jens Feddersen als neuer Regierungssprecher gehandelt - gilt er doch als einer der bekanntesten Journalisten mit sozial-liberalem Profil. Doch Feddersen will nicht die Seiten wechseln. Bei aller publizistischen Unterstützung, die er der sozial-liberalen Koalition und ihren Reform Projekten entgegenbringt, vor allem der Neuen Ostpolitik.21' Seine journalistische Unabhängigkeit ist ihm wichtiger. Stattdessen wird ein alter Weggefährte Feddersens noch aus Berliner Zeiten den Posten in Bonn übernehmen: Rüdiger von Wechmar. Wie man der Redaktionskorrespondenz aus dieser Zeit entnehmen kann, tauschen beide sich regelmäßig aus -in einem lockeren Ton, aber-und das ist für die Zeitung entscheidend - so, dass die eine oder andere exklusive Information auf diese Weise nach Essen gelangt.