Arbeiter kommt bei Abriss von Holzbrücke in Bocholt zu Tode

Ein 53-Jähriger städtischer Mitarbeiter ist am Mittwoch (31.5.) bei Abrissarbeiten an einer Holzbrücke im Bocholter Stadtwald getötet worden.

Bocholt. Die Brücke im Bocholter Stadtwald war seit zwei Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt. Der 53-Jährige aus Bocholt starb im Krankenhaus.

Ein 53-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch bei Abrissarbeiter an einer Holzbrücke in Bocholt getötet worden. Schwere Teile der Brücke seien plötzlich herunter gestürzt und hätten den Arbeiter getroffen, teilte die Polizei mit. Der Mann starb in einem Bocholter Krankenhaus.

Gegen 9.45 Uhr war der Rettungsdienst in die Parkanlage am östlichen Rand von Bocholt gerufen worden. Der Arbeiter des städtischen Entsorgungs- und Servicebetriebs (ESB) war den ersten Angaben der Polizei nach auf der Brücke, als plötzlich einer der Holzpfeiler eingestürzt sei, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Daraufhin sei der Mann in das Gewässer unter der Brücke gestürzt. Seine beiden Kollegen hätten ihn aus dem Wasser geborgen, hieß es laut den bisherigen Erkenntnissen. Am Mittwoch sei die Befragung von Zeugen aber noch nicht beendet gewesen, sagte der Sprecher.

19 Meter lange Brücke war seit zwei Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt

Die 19 Meter lange und 3,40 Meter breite Holzbrücke für Fußgänger und Radfahrer war laut Stadt 1999 eröffnet worden. Die Holzkonstruktion war zuletzt so marode, dass die Brücke seit zwei Jahren gesperrt worden war. Damals hieß es in einer Mitteilung der Stadt, an mehreren Stellen seien morsche Streben festgestellt worden: „Die Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet.“

Die Brücke soll durch eine Stahlkonstruktion in Kombination mit glasfaserverstärktem Kunststoff ersetzt werden, berichtete die Stadt. 300.000 Euro seien dafür veranschlagt, heißt es. Die Abrissarbeiten hatten am Dienstag begonnen, berichtete die Stadt.

Am Mittwoch war der Bereich um die Brücke durch die Polizei gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch das Arbeitsschutzdezernat der Bezirksregierung Münster und die Unfallkasse NRW seien angefordert worden, teilte die Kreispolizei Borken mit.

(dae)

