Anmeldung und Beratung

Die Anmeldekarte findet sich im Programmheft, das am Samstag, 25. Januar, der WAZ beiliegen wird. Telefonisch, per E-Mail und auf vhs.hattingen.de kann man sich ebenfalls anmelden. Anmeldebestätigungen verschickt die VHS nicht, nur Absagen, wenn ein Kursus ausfällt.

Ein Antrag auf Befreiung bzw. Ermäßigung muss ab sofort bei der Anmeldung, oder spätestens eine Woche vor Kursbeginn vorgelegt werden.

Beratungen gibt es am Samstag, 25. Januar, zwischen 10 und 13 Uhr in der Stadtbücherei oder am Donnerstag, 30. Januar und 6. Februar, bis 18 Uhr in der VHS am Marktplatz 4.