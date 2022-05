Anschläge an Essener Schulen geplant: SEK fasst 16-Jährigen

Amok-Alarm an zwei Essener Schulen. Nach Hinweisen auf Anschläge auf das Don-Bosco-Gymnasium und eine Realschule ist die Polizei in Essen-Borbeck im Großeinsatz.

Essen. Ein 16-Jähriger hat in Essen offenbar Anschläge auf das Don Bosco-Gymnasium und eine Realschule in Borbeck geplant. Ein SEK nahm ihn fest.

Ein 16-jähriger Essener steht unter dem dringenden Verdacht, Anschläge auf seine aktuelle und frühere Schule in Essen-Borbeck geplant zu haben. Der Jugendliche wurde am Donnerstagmorgen festgenommen und wartet im Gewahrsam auf seine Vernehmung. Die Polizei ist seitdem am Don Bosco Gymnasium und an der Realschule am Schloss Borbeck im Großeinsatz. Ein Sprengstoffspürhund und die Spurensicherung sind vor Ort.

Geplanter Anschlag auf zwei Schulen in Essen: Die Polizei ließ kistenweise Beweismittel aus der Wohnunng des Verdächtigen abtransportieren. Foto: Justin Brosch

Der verdächtige Schüler wurde gegen 4 Uhr von einer Spezialeinheit in seiner elterlichen Wohnung an der Klopstockstraße überrascht. Diverse Beweismittel sind dort sichergestellt worden. Dass es sich dabei nach Informationen der „Bild“ neben Festplatten auch um selbstgebastelte Rohrbomben handeln soll, wollte die Polizei ebenso wenig kommentieren, wie die Vermutung, dass der deutsche Verdächtige dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnen sei.

Geplanter Anschlag auf Essener Schulen: Sprengstoffspürhund durchsuchte Wohnung

Sollte tatsächlich sprengfähiges Material entdeckt worden sein, haben die Ermittler durch einen schnellen Zugriff wohl Schlimmstes verhindert. Erst wenige Stunden zuvor sollen sie entsprechende Hinweise von einem Bekannten des 16-Jährigen bekommen haben. Die Polizei ließ im Laufe des Vormittags etwa ein Dutzend große Umzugskartons, längliche Gegenstände eingewickelt in braunes Papier und augenscheinlich Hieb- und Stichwaffen wie Speere aus der Wohnung abtransportieren. Danach kam auch dort der Sprengstoffspürhund zum Einsatz.

Anschlagspläne an zwei Essener Schulen: Die Polizei durchsuchte die Wohnung an der Klopstockstraße, in der der Jugendliche festgenommen wurde. Er wohnt zusammen mit seinen Eltern Foto: Justin Brosch

Verdächtiger hatte offenbar Anschläge auf seine aktuelle und ehemalige Schule geplant

Nachbarn berichten, die Familie wohne seit etwa einem Jahr in der Dachgeschosswohnung an der Klopstockstraße, die stundenlang durchsucht wurde - nur wenige hundert Meter vom „Don Bosco“ entfernt. Der Jugendliche hatte ursprünglich die Realschule besucht, war dann kürzlich auf das Gymnasium gewechselt.

Amok-Alarm am Don Bosco Gymnasium in Essen: Sprengstoffspürhündin „Mina“ durchsuchte das Schulgebäude. Foto: Spletter

Die Polizei äußert sich zu Detailfragen bislang nicht. Auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal schrieb die Behörde zunächst lediglich: „Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Bitte beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen.“

Anschlagspläne in Essen: Schule bleibt am Donnerstag geschlossen

Das Gymnasium hat auf seiner Internetseite bereits gegen 7.20 Uhr den Hinweis gegeben: „Eilmeldung. Die Schule muss leider heute ausfallen.“ Später schrieb der Schulleiter Lothar Hesse: „Wir haben Hinweise erhalten, dass in der Schule eine Straftat geplant war. Um die Schule auf Beweismittel hin zu untersuchen, mussten wir heute in Absprache mit der Polizei den Zugang zur Schule sperren. Wir bitten um ihr Verständnis. Im Moment gehen wir davon aus, dass morgen wieder normal Schule stattfinden kann.“

Zwar gab es keine Absperrungen, das Schultor stand offen. Es wurde aber niemand hineingelassen. Einige Polizeibeamten bewachten das Schulgelände. Am heutigen Donnerstag sollten an der Theodor-Hartz-Straße Abiturklausuren im Fach Deutsch nachgeschrieben werden. Ob dieser Umstand in Zusammenhang mit den mutmaßlichen Anschlagsplänen steht, ist offen.

