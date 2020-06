Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von WPplus

Verlag

FUNKE MEDIEN NRW GmbH, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen, 0800 - 60 60 740, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB 26063 vertreten durch die Geschäftsführer Thomas Kloß, Ove Saffe, Andreas Schoo und Michael Wüller, USt-Identifikations-Nr.: DE 286505985

- im Folgenden Verlag genannt –

§ 1 Vertragsgegenstand / Zustandekommen des Vertrages

Der Verlag betreibt das Nachrichtenportal im Internet (nachfolgend: Online-Zugang genannt). Vertragsgrundlage für die Nutzung des Online-Zugangs sind folgende Bedingungen, deren Einbeziehung und Kenntnisnahme der Abonnent mit einer Bestellung anerkennt. Der Abonnement-Vertrag über die Nutzung des Online-Zugangs kommt durch die Online-Bestellung, die schriftliche oder telefonische Bestellung des neuen Abonnenten und die schriftliche Bestätigung des Verlages zustande. Der Abonnent verpflichtet sich, als Gegenleistung zur Nutzung des Nachrichtenportals den vereinbarten Abonnement-Preis zu zahlen

. Zugelassen sind nur Abonnenten, die entweder unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen über 18 Jahre oder juristische Personen oder Handelsgesellschaften gem. § 6 HGB sind. Ein Vermittler ist nicht zum Inkasso und nicht zu abweichenden mündlichen Vereinbarungen berechtigt.

§ 2 Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FUNKE MEDIEN NRW GmbH, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen, 0800 - 60 60 740, plus@wp.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnen sollen, so verlieren Sie Ihr Widerrufsrecht ab Beginn der Ausführung des Vertrages durch uns.

§ 3 Nutzungsbedingungen

Die Bereitstellung des Online-Zugangs beginnt schnellstmöglich. Voraussetzung für die Nutzung des Nachrichtenportals ist die Registrierung. Die Anmeldedaten dienen der Legitimation beim Online-Zugang. Die Daten sind daher sicher aufzubewahren und dürfen nicht an Dritte weiter gegeben werden. Der Verlag behält sich ausdrücklich vor, den Online-Zugang zu sperren, wenn durch Verschulden des Abonnenten ein Missbrauch der Zugangsdaten erfolgt.

§ 4 Bezugspreis

Es gilt zunächst der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausgewiesene Bezugspreis. Die Preisliste wird vom Verlag in der jeweils gültigen Form auf seinen Internet-Seiten zur Verfügung gestellt (www.wp.de/abo) oder kann in der Geschäftsstelle des Verlages eingesehen werden. Der Bezugspreis kann in Form der Reduzierung und Erhöhung an die Entwicklung der Produktions- und Herstellungskosten angepasst werden. Die Ankündigung erfolgt durch Bekanntgabe gegenüber dem Abonnenten bspw. in der Zeitung (auch im E-Paper). Bei einer Erhöhung des Bezugspreises um mehr als 5 % steht dem Abonnenten die Möglichkeit zu, innerhalb von 4 Wochen der Erhöhung zu widersprechen und seinen Vertrag zum nächsten Monatsende zu kündigen.

§ 5 Zahlarten & Fälligkeit

Die Preise der einzelnen Angebote werden in der Angebotsdarstellung angegeben. Die jeweils angegebenen Preise verstehen sich sämtlich einschließlich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

Für den Bezug von WPplus in Verbindung mit einem Abonnement der gedruckten Ausgabe der Zeitung kann der Anbieter Sonderkonditionen anbieten. Diese Sonderkonditionen gelten dann nur so lange, wie der Abonnementvertrag über die gedruckte Ausgabe der Zeitung Bestand hat.

Der Verlag bietet zur Bezahlung des WPplus Angebotes verschiedene Möglichkeiten an. Hierzu zählen: Zahlung per PayPal, Rechnung und Kreditkarte. Dem Abonnenten entstehen dadurch keine weiteren Kosten.

Falls der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder geleistete Beträge zurückgebucht bzw. zurückbelastet werden, ist der Anbieter unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, den Zugang des Kunden zu sperren. Erfolgt die Sperrung wegen offener Zahlungsforderungen und gleicht der Kunde diese aus, wird der Zugang vom Anbieter wieder für den Kunden freigeschaltet.

§ 6 Vertragsende / Kündigung

Der Vertrag endet bei befristeten Abonnements mit Ablauf der vereinbarten Bezugszeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Dies gilt nicht, soweit einzelvertraglich etwas anderes vereinbart wurde. Verträge, in denen eine Mindestbezugsdauer vereinbart worden ist, werden nach deren Ablauf als unbefristete Abonnements weitergeführt, wenn sie nicht fristgerecht, d. h. bis zum letzten Tag des Abrechnungszeitraums im eigenen Profil auf dem Nachrichtenportal oder schriftlich gekündigt werden. Eine ordentliche Kündigung während der vereinbarten Mindestbezugsdauer ist ausgeschlossen.

Ordentliche Kündigungen des Vertrages werden zum Ende des Abrechnungszeitraums berücksichtigt, wenn diese bis zum letzten Tag des Abrechnungszeitraums im eigenen Profil auf dem Nachrichtenportal durchgeführt werden oder schriftlich im Verlag eingehen und keine anderen Vereinbarungen bestehen. Die inhaltliche Umstrukturierung des Nachrichtenportals(z.B. Veränderung, Reduzierung oder Erweiterung der Berichterstattung) berechtigt den Abonnenten nicht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages.

§ 7 Haftung

Der Verlag ist bemüht, den Zugang zu den Nachrichtenportalen 24 Stunden täglich und an sieben Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen. Der Abonnent hat dem Verlag Mängel der Verfügbarkeit der Nachrichtenportale unverzüglich anzuzeigen. Bei Nichterreichbarkeit oder Leitungsstörungen im Internet oder Nichtbereitstellung infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Diebstahl, Streik, Aussperrungen oder aufgrund sonstiger vom Verlag nicht zu vertretender Umstände, besteht kein Anspruch auf Leistung, Schadensersatz, Minderung oder Rückerstattung des Abonnementpreises. Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund üblicher Wartungsarbeiten sind möglich. Es wird keine Haftung für die Verfügbarkeit der Internet-Verbindung des Abonnenten übernommen. Ansprüche auf Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung bzw. eines Systemausfalls können nicht geltend gemacht werden, ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Im Übrigen haftet der Verlag nach den gesetzlichen Bestimmungen (Gewährleistungsrecht), wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird. Der Schadensersatzanspruch ist im Falle der fahrlässigen Verletzung der Kardinalspflicht auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dieser Schadensersatzanspruch verjährt innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach Produkthaftungsgesetz. Soweit vorstehend nicht etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verlages ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verlages. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 8 Kundendaten / Datenschutz

Der Abonnent übermittelt dem Verlag alle für die Bereitstellung des Online-Zugangs und der Rechnungsstellung relevanten Daten und erklärt sich mit deren elektronischer Verarbeitung und Speicherung in der Abonnentendatei des Verlages einverstanden. Personenbezogene Daten, die vom Verlag sowie den von ihm beauftragten Partnerfirmen im Rahmen der Anmeldung zur Durchführung der Serviceleistungen im Rahmen des Vertrages erhoben werden, werden nicht an Dritte weitergegeben und nur für werbliche oder anderweitige Zwecke genutzt, wenn der Abonnent eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift es anordnet oder erlaubt. Der Verlag verpflichtet sich zur Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.

§ 9 Beschwerdemanagement / Informationspflicht zur Online-Streitbeilegung

Seit dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die StreitbeilegungPlattform ist unter dem externen Link „http://ec.europa.eu/consumers/odr/“ erreichbar.

In diesem Zusammenhang sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf unsere E-Mail-Adresse hinzuweisen. Diese lautet „datenschutz@funkemedien.de“. Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und können Ihnen die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider auch nicht anbieten.

§ 10 Sonstige Bestimmungen

Gerichtsstand ist für Rechtsstreitigkeiten, die aus dem Abonnement-Vertrag resultieren, der Sitz des Verlages, sofern es sich bei dem Abonnenten um einen Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Gleiches gilt, wenn der Abonnent keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Der Vertrag und diese AGB unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts sowie der IPR. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen wirksam. Die unwirksame Bestimmung soll dann durch eine wirksame ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am Nächsten kommt. Gleiches gilt im Fall einer Regelungslücke. Des Weiteren speichert und verwendet der Verlag die personenbezogenen Daten eines Abonnenten im Rahmen der Vertragserfüllung. Darüber hinaus werden die Adressdaten inklusive der E-Mail-Adresse eines Abonnenten vom Verlag genutzt, um über interessante eigene Angebote zu informieren. Dieser Verwendung von personenbezogenen Daten kann durch den Abonnenten gegenüber dem Verlag jederzeit per E-Mail (plus@wp.de) widersprochen werden, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)

– FUNKE MEDIEN NRW GmbH, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen, 0800 - 60 60 740, Telefax: 0201 - 8 04 1070, plus@wp.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

– Bestellt am (*)/erhalten am (*):

– Name des/der Verbraucher(s) mit Anschrift:

– Datum und Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): _________ (*) Unzutreffendes streichen