Akten im Keller, keine Urteile: Ermittlung gegen Richterin

Hagen/Lüdenscheid. Eine Richterin in Lüdenscheid hat wohl die Übersicht über ihre Akten verloren. Jetzt laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen sie.

Eine Amtsrichterin (36) aus Lüdenscheid soll zahlreiche Urteile nicht geschrieben und mehrere Akten verschwinden lassen haben. Seit fünf Monaten ist sie nicht mehr dienstfähig. Die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt nun wegen Rechtsbeugung gegen die Richterin.

Von „der Methode des Liegenlassens und Nichterledigens“ durch die Richterin seien mehr als 40 Fälle, sowohl Strafsachen als auch Familiensachen, betroffen. Gut zehn Akten seien gänzlich verschwunden, berichten die Lüdenscheider Nachrichten. Die Juristin hätte gegenüber ihrer Dienstaufsicht, dem Präsidenten des Landgerichts Hagen, zwar stets Besserung gelobt, doch es sei bei Versprechungen geblieben, so die Zeitung. Daraufhin hätte Präsident Prof. Dr. Dieter Coburger „mehrere Beauftragte“ zum Lüdenscheider Amtsgericht geschickt, zur „Sicherstellung von Akten im Büro der Beschuldigten“. Gefunden worden seien „zahlreiche Briefe in den Schreibtischschubladen – ungeöffnet, ungelesen, unbearbeitet“.

Haus der Richterin durchsucht

Bei einer Durchsuchung im Haus der Richterin hätte man zusätzlich Kartons im Keller gefunden: stapelweise unerledigte Fälle. Gerichtssprecher Bernhard Kuchler fasst sich kurz: „Zu Personalangelegenheiten sagen wir nichts. Das ist Sache des Ministeriums.“ Dort liegt ein Fragenkatalog dieser Redaktion vor, der aber bislang nicht beantwortet wurde. Der Bochumer Oberstaatsanwalt Paul Jansen hingegen bestätigt, dass gegen die Amtsrichterin ermittelt werde wegen Rechtsbeugung – auch Strafvereitelung im Amt und Urkundenfälschung stünden im Raum.

Krankheit soll therapierbar sein

Ihr Anwalt Martin Cordt sieht das anders: Seine Mandantin leide weder an Faulheit, noch an Burnout. Ihr sei es, so ein Gutachten, nur nicht immer möglich gewesen, den Umgang mit den Akten zu steuern. Diese Krankheit sei nicht chronisch und therapierbar. Die Richterin betrachte ihre Tätigkeit noch immer als „absoluten Traumberuf“.