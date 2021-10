85 kranke Schüler: EN-Kreis kritisiert lockere Maskenpflicht

Wenn die Schüler an ihrem Platz sitzen (wie hier im Albert-Martmöller-Gymnasium in Witten), können sie künftig auf die Maske verzichten.

Witten. In Witten und im Kreis sind derzeit 85 Personen unter 17 Jahren mit Corona infiziert. Das Gesundheitsamt kritisiert die gelockerte Maskenpflicht.

Das Landes-Schulministerium hebt ab Dienstag, 2. November, die Maskenpflicht am Sitzplatz auf. Der Krisenstab sowie das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises empfehlen allerdings angesichts stark steigender Inzidenzen dringend, im Unterricht und während der Betreuung weiterhin Masken zu tragen. Eine E-Mail sei an alle Schulleitungen in Witten gegangen.

Die auch für Witten zuständige Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein sagt: „Für Kinder unter 12 Jahren besteht noch kein Impfangebot, gleichzeitig sehen wir hohe Inzidenzen in dieser Altersgruppe. Nach den Herbstferien verzeichnen wir unter den Schülern im EN-Kreis bereits 39 bestätigte Fälle.“ Zum Schutz der Gesundheit der Schüler, des Personals und den Familienangehörigen rät sie .

Vorgaben für Quarantänen verschärft

Die Maske abnehmen dürfen die Schulkinder künftig nur an ihrem Sitzplatz in Unterrichtsräumen und im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten. Außerhalb fester Sitzplätze besteht weiterhin eine Maskenpflicht.

Mit der Lockerung werden gleichzeitig die Vorgaben für Quarantänen verschärft. Während sich zuletzt in der Regel nur die mit dem Corona-Virus infizierten Schüler absondern mussten, gilt ab Dienstag zusätzlich für den unmittelbaren . Davon ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene Personen ohne Symptome.

Steigende Inzidenzen unter Kindern

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für die Altersgruppe der 5-14 Jährigen bundesweit 251,2 (Stand 28.10.2021). In den letzten sieben Tagen ist dabei eine Steigerung von 90,07 zu verzeichnen.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind derzeit 85 Personen unter 17 Jahren mit dem Corona-Virus infiziert. Die Kinder und Jugendlichen machen 20,3 Prozent aller 419 Infizierten aus.

