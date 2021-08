16-Jährige aus Fröndenberg wird seit Freitagabend vermisst

Fröndenberg/Dortmund. Die Jugendliche aus Fröndenberg wird seit Freitagabend vermisst. Die 16-Jährige könnte sich möglicherweise in Dortmund aufhalten.

Seit Freitagabend, 13. August, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Fröndenberg vermisst. In einem letzten telefonischen Kontakt hatte sie angegeben, sich in Dortmund aufzuhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich mit einem neuen Bekannten in der Dortmunder Drogenszene aufhält. Das teilt die Polizei Unna mit.

Die vermisste 16-Jährige aus Fröndenberg ist 1,61 Meter groß, schlank und hat braune Haare. Sie trug eine schwarze Leggings sowie ein schwarzes, weit ausgeschnittenes Top. Im Fahndungsportal NRW befindet sich ein Foto der Jugendlichen. +++ +++

Polizei Unna fragt nach Hinweisen zum Aufenthaltsort der Jugendlichen

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WR-Home